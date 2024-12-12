Наука и технологии
Опубликовано 12 декабря 2024, 23:15
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В Китае показали подсанкционные ускорители Nvidia и серверные стойки для ИИ

Так основатель стартапа «посмеялся» над санкциями
Сооснователь одного из многочисленных китайских ИИ-стартапов — пекинского инкубатора стартапов Kun Lun Nest — у себя в соцсети под ником Bryon_Wan опубликовал несколько видео и снимков, на которых демонстрируются подсанкционные графические ускорители Nvidia Hopper (H100 и H200) для ИИ-технологий. Из подписи следует, что этот человек «насмехается» на санкциями США.
В Китае показали подсанкционные ускорители Nvidia и серверные стойки для ИИ

© Nvidia

Кроме того, он показал и серверные стойки SuperMicro для организации ЦОДов, а также ИИ-сетей. Как отмечает портал WccfTech, всё это говорит о том, что американские санкции в отношении КНР толком не сработали. Несмотря на то, что Штаты максимально ограничили Китай в поставках комплектующих и оборудования для развития ИИ, в Поднебесную всё равно поступают необходимые продукты.

Причём именно ускорители Nvidia и серверные стойки были одними из целевых позиций, торговлю которыми жёстко контролируют различные американские службы и ведомства. Но ограничения не сработали, о чём свидетельствует «насмешка» китайского бизнесмена. Китай обходит санкции благодаря разным торговым «лазейкам», и учитывая обходные пути, достижения Поднебесной «ставят под сомнение эффективность политики».