В Китае показали подсанкционные ускорители Nvidia и серверные стойки для ИИ

Кроме того, он показал и серверные стойки SuperMicro для организации ЦОДов, а также ИИ-сетей. Как отмечает портал WccfTech, всё это говорит о том, что американские санкции в отношении КНР толком не сработали. Несмотря на то, что Штаты максимально ограничили Китай в поставках комплектующих и оборудования для развития ИИ, в Поднебесную всё равно поступают необходимые продукты.

Причём именно ускорители Nvidia и серверные стойки были одними из целевых позиций, торговлю которыми жёстко контролируют различные американские службы и ведомства. Но ограничения не сработали, о чём свидетельствует «насмешка» китайского бизнесмена. Китай обходит санкции благодаря разным торговым «лазейкам», и учитывая обходные пути, достижения Поднебесной «ставят под сомнение эффективность политики».