В Китае показали «робота-домохозяина» Astribot, умеющего вести быт

Как сообщило издание New Atlas, робот, по-видимому, не имеет каких-либо средств передвижения, поэтому неподвижен при выполнении целевых действий. Но уровень и качество выполнения бытовой работы, как отмечают обозреватели источника, впечатляют.

Astribot способен выполнять движения со скоростью 10 м/с и выдерживать нагрузку до 10 кг. Как отмечается, на сайте вендора указано о том, что до таких показателей не дотягивает средний взрослый мужчина; хотя зачем это человеку, непонятно.

Производитель уверяет (и демонстрирует это на видео), что заявленной скорости хватит, чтобы вытащить скатерть из-под пирамиды винных бокалов, не дав им упасть. Также робот может аккуратно наливать вино, откупоривать бутылки, очищать от кожуры и нарезать огурцы, переворачивать сэндвичи на сковороде, складывать бельё и даже писать каллиграфическим почерком. Все действия «робота-домохозяина» не только быстры, но и точны. И New Atlas даже заявляет о революции в мире домашней робототехники.

Компания Stardust Intelligence появилась в 2022 году, разработка Astribot длилась в течение года. Но ни прочие характеристики, ни сроки появления робота в продаже не уточняются.

«Название Astribot происходит от древней латинской пословицы "Ad astra per aspera", что означает "путешествие через трудности, чтобы достичь звёздной пыли", что символизирует долгосрочный план компании и твёрдую приверженность развитию и популяризации технологий ИИ-роботов», — сказано на сайте вендора.