В Китае показали стелс-беспилотник нового поколения Caihong CH-7

Так, например, местные инженеры продемонстрировали свою свежую разработку — новейший стелс-беспилотник Caihong CH-7. По словам главного инженера проекта Ши Вэня, боевой дрон прошёл ряд лётных испытаний, по итогу которых был значительно модернизирован. Также на вектор изменений повлияли и рекомендации военных.

Сообщается, что улучшенная версия беспилотника получила размах крыльев 26 метров — это на 4 метра больше предшественника. При этом предельная высота, которую может покорить дрон, составляет 15 км.

Специалисты отмечают, что новинка способна летать выше и дольше оставаться в воздухе, проводя круглосуточную разведку и мониторинг в особо опасных условиях. Также его можно оснастить большим числом ракет.