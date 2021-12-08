В Китае получилось сделать фотографию омикрон-штамма COVID-19

Исследователи сделали электронную микрофотографию клетки почки обезьяны, инфицированной омикрон-штаммом. На ней они увидели повреждения с набухшими везикулами, содержащими вирусные частицы. При сильном увеличении им удалось даже разглядеть скопления характерных сферообразных объектов с шипами в форме короны на их поверхности.



Ранее, вирусолог Александр Лукашев рассказал, с чем может быть связано легкое течение заболевания омикрон-штаммом и когда появятся новые данные на этот счет. По его словам, это произойдет не раньше нового года – “Насколько этот вирус тяжелее вызывает заболевание, мы тоже не знаем и узнаем нескоро ... в Европе, куда этот вирус пришел из Соединенных Штатов, многие вакцинированы, и многие заболевают этим вирусом повторно, тоже заболевание протекает легче”.