В Китае поняли, как решить проблему хрупкости защищающих ракеты материалов

Опубликовано 26 января 2024, 20:28
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В Китае поняли, как решить проблему хрупкости защищающих ракеты материаловРазработали новый состав
Учёные из Школы материаловедения и инженерии Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу сообщили о прорыве в разработке материалов для теплоизоляции, защищающей ракеты и прочие летательные аппараты при движении на гиперзвуковых скоростях.
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В результате многочисленных экспериментов был получен пористый высокоэнтропийный диборид с 9 катионами, или 9PHEB. Способ создания этого соединения назвали высокоэнтропийным дизайном.
Полученный состав укрепляет теплоизоляцию, делая материал щитом с низкой теплопередачей и настолько прочным, что выдерживает мощное механическое воздействие и температуру до 2 тысяч градусов по Цельсию, оставаясь лёгким. Сейчас эти материалы очень хрупкие из-за лёгкости и низкой теплопроводности.
Учёные считают, что благодаря этой разработке можно добиться значительного прогресса в аэрокосмических исследованиях.