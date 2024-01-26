В Китае поняли, как решить проблему хрупкости защищающих ракеты материалов

В результате многочисленных экспериментов был получен пористый высокоэнтропийный диборид с 9 катионами, или 9PHEB. Способ создания этого соединения назвали высокоэнтропийным дизайном.

Полученный состав укрепляет теплоизоляцию, делая материал щитом с низкой теплопередачей и настолько прочным, что выдерживает мощное механическое воздействие и температуру до 2 тысяч градусов по Цельсию, оставаясь лёгким. Сейчас эти материалы очень хрупкие из-за лёгкости и низкой теплопроводности.

Учёные считают, что благодаря этой разработке можно добиться значительного прогресса в аэрокосмических исследованиях.