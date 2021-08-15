В Китае попросили усилить контроль над искажающими историю онлайн-играми

Причем в данном сообщении содержится призыв усилить контроль над такими играми регулирующими органами. Так, предлагается внедрить политику «нулевой терпимости» к тем играм, которые показывают недостоверную историю.

Помимо критики тайтлов авторы также привели в пример, для подкрепления своей идеи, игру, в которой известная китайская личность — генерал и национальный герой страны времён династии Сун (960 – 1279 гг.) Юэ Фэй— выступает в роли капитулянта.

Напомним, что в Китае и ранее публично высказывались с критикой индустрии игр. Так, нескольким ранее одно из государственных изданий заявило о том, что онлайн-игры приводят к зависимости у детей, ввиду чего необходимо внедрение строгих мер.