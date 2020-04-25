В Китае построят первый полноценный аэровокзал для беспилотников

Так, воздушный терминал, строящийся в первую очередь для туристических целей, будет возведен в городе Хэчжоу, население которого составляет около 2 млн человек. По планам компании-производителя, открытие вокзала может произойти уже ближе к концу 2020 года. В нем смогут размещаться 20 двухместных беспилотников, которые в свою очередь будут использоваться для воздушных прогулок туристов.

Помимо всего прочего, новый терминал можно будет использовать как полезный испытательный стенд для автономных летательных аппаратов. Напомним, что на данный момент нет общепринятых стандартов, которые являются жизненно важными для осуществления коммерческих авиаперевозок.