В Китае потеряли интерес к iPhone

Для этих целей, например, компания лишь в этом регионе выпустила смартфоны с двумя физическими SIM-картами. И китайцы ценили лояльность Apple, увеличивая долю iPhone в стране.

Но вот, внезапно, в Сети появились свежие данные от аналитиков банка Jefferies. Они выяснили, что за минувший октябрь Apple потеряла в Китае от 4% до 5% рынка.

При этом пошатнулись не только общие показатели корпорации, но и доля iPhone в частности — то, над чем купертиновцы бились последние несколько лет. Эксперты считают, что это лишь начало и в дальнейшем «ситуация лишь ухудшится».

Стоит отметить, что рынок смартфонов столкнулся с падением в целом по миру. Правда, если раньше Apple удавалось наращивать показатели в подобных условиях, то в этом году фортуна оказалась не на стороне компании.