В Китае появятся несколько «Кремниевых долин»

Ли, которого называют «крестным отцом» стартапов Китая, считает, что для такого огромного государства, как Китай, нельзя полагаться только на одну компанию. Важно создать множество инновационных центров в разных уголках страны, что, по его мнению, обеспечит прогресс и разнообразие.

Его инкубатор XbotPark уже поддерживает более 30 стартапов, которые в январе этого года участвовали в крупнейшей технологической выставке CES в Лас-Вегасе. Ли считает, что его система инкубации поможет китайским стартапам быстрее выйти на мировой рынок, объединив их для совместного продвижения.