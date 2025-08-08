В Китае пожилой мужчина решил развестись с женой ради ИИ-любовницы

Пожилого человека не смущала даже не сама лучшая графика: прослеживалось явное несоответствие речи и движений губ. Он так увлёкся несуществующей женщиной — ИИ, зацепившим его альтер эго, — что не хотел слышать никаких аргументов.

При этом в Китае эта ситуация приобретает масштаб и угрожающие масштабы настоящей эпидемии.Пожилые люди в Китае часто становятся зависимыми от виртуальных персонажей, кажущихся заботливыми. Эти персонажи могут принимать разные образы, от студентки до делового мужчины, и используются для продвижения товаров через эмоциональные манипуляции. Понятно, никакой заботы и эмоций быть не может просто потому, что это машина, а не человек.

Однако пожилые люди тратят деньги, не подозревая, что покупают несуществующие товары или общаются с нереальными собеседниками. Вплоть до серьёзной зависимости, как в случае с Цзяном.