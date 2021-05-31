Наука и технологии
Сегодня в 19:58
В Китае представили аналог российского ракетного комплекса «Панцирь-С»Местные аналитики уже называют его отличным выбором для защиты пехоты
Как стало известно, китайские специалисты разработали и представили новый тип самоходного 35-мм зенитного комплекса. Судя по всему, боевая «начинка» системы роднит её с российским ракетным комплексом «Панцирь-С».
Благодаря этому новинка из Китая может рассматриваться в качестве «своеобразного ответа КНР на российское изделие», пишет Военное Обозрение. По словам аналитиков из Поднебесной, местная новинка является отличным выбором для обеспечения полевого противовоздушного прикрытия войск.
Что интересно, новый зенитный комплекс также заявляется в качестве высокомобильного решения — он, якобы, способен сопровождать механизированные войска для их противовоздушного прикрытия. Это делает безымянное оружие эффективной защитой общевойсковой бригады. В том числе и от атак беспилотников.