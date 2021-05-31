Благодаря этому новинка из Китая может рассматриваться в качестве «своеобразного ответа КНР на российское изделие», пишет Военное Обозрение. По словам аналитиков из Поднебесной, местная новинка является отличным выбором для обеспечения полевого противовоздушного прикрытия войск.

Что интересно, новый зенитный комплекс также заявляется в качестве высокомобильного решения — он, якобы, способен сопровождать механизированные войска для их противовоздушного прикрытия. Это делает безымянное оружие эффективной защитой общевойсковой бригады. В том числе и от атак беспилотников.