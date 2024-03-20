В Китае представили дрон, способный размножаться прямо в воздухе

В Китае разработали дрон с уникальной конструкцией, вдохновленной структурой кленового семени. Каждый из миниатюрных дронов имеет только одну лопасть, но способен маневрировать и взаимодействовать с другими.

Профессор Ши Живэй из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, вместе с командой, совершил настоящий прорыв в аэрокосмической отрасли. Им пришлось создать новую физическую модель и программное обеспечение для управления полетом этих «летающих семян».

Невероятно, но после разделения маленькие дроны демонстрируют на 40% более высокую эффективность, чем традиционные модели. Это настоящий прорыв, который может изменить будущее дронов!