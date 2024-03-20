В Китае представили дрон, способный размножаться прямо в воздухе

Опубликовано 20 марта 2024, 07:07
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В Китае представили дрон, способный размножаться прямо в воздухеОружие будущего?
Представьте себе дрон, который может разделиться на два, три или даже шесть меньших дронов по пути к цели. Фантастика? Нет, реальность!
В Китае разработали дрон с уникальной конструкцией, вдохновленной структурой кленового семени. Каждый из миниатюрных дронов имеет только одну лопасть, но способен маневрировать и взаимодействовать с другими.
Профессор Ши Живэй из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, вместе с командой, совершил настоящий прорыв в аэрокосмической отрасли. Им пришлось создать новую физическую модель и программное обеспечение для управления полетом этих «летающих семян».
Невероятно, но после разделения маленькие дроны демонстрируют на 40% более высокую эффективность, чем традиционные модели. Это настоящий прорыв, который может изменить будущее дронов!