В Китае представили надувной танк Type 99A

Выяснилось, что военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) используют для этих целей макеты основных боевых танков. Так, например, курсанты изучают танк Type 99A на примере его надувной копии.

Вместе с тем они также обучаются на специальных компьютерных тренажёрах и макетах бронетехники. Надувная же версия используется для изучения топливных баков, дымовых гранатомётов и прицельных приспособлений — все они с высокой точностью повторяются в макетном варианте.

Также надувные танки отлично подходят для отработки визуального определения дружественной техники.

Напомним, что ранее журналисты польского издания Defence24 оценили размеры танкового парка России. По их мнению, на сегодняшний день отечественные военные обладают 3500 танками нескольких модификаций.