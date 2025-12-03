В Китае представили новую модель ИИ DeepSeek с фокусом на пошаговое решение задач

Опубликовано 03 декабря 2025, 09:001 мин.
В Китае представили новую модель ИИ DeepSeek с фокусом на пошаговое решение задачРазработка продвигается
Китайский ИИ-стартап DeepSeek представил две новые модели: DeepSeek-V3.2 и DeepSeek-V3.2-Speciale. Модели отличаются своим «логическим подходом», позволяющим решать проблемы с помощью методического анализа и логических рассуждений, а не полагаться на вероятностное предсказание текста. Дизайн моделей облегчает интеграцию в автономные программные агенты, способные выполнять задачи без вмешательства человека.
Кроме того, DeepSeek-V3.2 доступна для общего использования. Пользователи могут получить к доступ к модели через официальный ресурс компании, мобильное приложение или API, что позволяет сторонним разработчикам внедрять модель в свои решения. Согласно официальным сообщениям DeepSeek, эта модель улучшена для обеспечения высокой производительности и имеет контролируемую длину генерируемых ответов, что делает её подходящей для повседневной автоматизации и обработки запросов пользователей.
Специальная модель DeepSeek-V3.2, доступная исключительно через API, предназначена для исследований и тестирования в технологической среде. Основная цель продукта — изучить и расширить возможности моделей с открытым исходным кодом.