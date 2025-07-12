Наука и технологии
Опубликовано 12 июля 2025, 19:30
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В Китае представили пчелу-киборга с дистанционным управлением

К мозгу насекомого подключается контроллер
В Пекинском технологическом институте группа исследователей под руководством профессора Чжао Цзеляна сообщила о значительном прогрессе в области нейротехнологий. Учёные разработали уникальное устройство — пчелу-киборга, которую оснастили ультралёгким имплантированным контроллером мозга. Вес устройства менее одного грамма, что позволяет управлять поведением насекомого дистанционно.
В Китае представили пчелу-киборга с дистанционным управлением

© Beijing Institute of Technology

По словам учёных, разработка открывает новые перспективы для взаимодействия между биологическими системами и электроникой, а также может найти применение в таких областях, как экологический мониторинг, сельское хозяйство и разведка, спасательные операции, например, поиск выживших после землетрясения.

Созданный учёными контроллер представляет собой гибкий нейроинтерфейс, который имплантируется в головной мозг пчелы-киборга. Устройство способно передавать сигналы и управлять движениями пчеоы через беспроводной канал связи. Система работает стабильно и не наносит существенного вреда здоровью насекомого.

Контроллер крепится к спине пчелы, в мозг встраиваются три иглы. Устройство создаёт иллюзии с помощью электронных импульсов, чтобы оператор брал на себя роль навигатора для насекомого и мог управлять полётом. В девяти случаях из десяти пчела подчинялась.

Источник:SCMP
Автор:Андрей Кадуков
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