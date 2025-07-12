В Китае представили пчелу-киборга с дистанционным управлением

По словам учёных, разработка открывает новые перспективы для взаимодействия между биологическими системами и электроникой, а также может найти применение в таких областях, как экологический мониторинг, сельское хозяйство и разведка, спасательные операции, например, поиск выживших после землетрясения.

Созданный учёными контроллер представляет собой гибкий нейроинтерфейс, который имплантируется в головной мозг пчелы-киборга. Устройство способно передавать сигналы и управлять движениями пчеоы через беспроводной канал связи. Система работает стабильно и не наносит существенного вреда здоровью насекомого.

Контроллер крепится к спине пчелы, в мозг встраиваются три иглы. Устройство создаёт иллюзии с помощью электронных импульсов, чтобы оператор брал на себя роль навигатора для насекомого и мог управлять полётом. В девяти случаях из десяти пчела подчинялась.