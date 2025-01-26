В Китае представили робота-гуманоида, умеющего наливать чай и смешивать салаты

Представленный прототип гуманоида предназначен для обслуживания пожилых людей, поэтому робот способен наливать и подавать чай и воду, смешивать салаты. Робот представлен в двух версиях — на колёсах и на двух ногах. Робот с ногами будет разрабатываться для работы в бытовых условиях, а колёсный — для логистики на складах и т.п.

Пока это прототипы, массовое производство ещё на стадии подготовки, к тому же в компании понимают, что на первых порах эти роботы не принесут прибыли. Тем не менее в Zoomlion заявили, что «компания придаёт большое значение исследованиям и разработкам и планированию развивающихся отраслей, а также уделяет внимание развитию таких областей, как робототехника и беспилотные машины».