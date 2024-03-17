В Китае представили шасси для скейтборда на литиево-фосфорных батареях

Опубликовано 17 марта 2024, 22:48
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В Китае представили шасси для скейтборда на литиево-фосфорных батареяхНа форуме
На форуме по электромобилям в Китае в 2024 году компания Ningde Times (Shanghai) представила скейтборд с электрическим приводом, основанный на литиево-фосфатных батареях. Это стало следующим шагом в инновациях в автомобильной отрасли, отмечая новые возможности в области технологий.
Скейтборд с электрическим приводом представляет собой инновацию в секторе электромобилей, обладая высокой эффективностью, легкостью, низкой стоимостью и безопасностью. Технология разработана на базе CTC технологии и позволяет автомобилям быть более самостоятельными и интеллектуальными.
Компания Ningde Times активно сотрудничает с другими автомобильными компаниями, такими как Nezha и Vinfast, а также подписала стратегические соглашения с Alt и Gecko Technology, чтобы создать экосистему в области скейтбордов с электрическим приводом. Представители компании также подчеркнули свои усилия в стандартизации скейтбордов и пригласили к сотрудничеству других участников отрасли.