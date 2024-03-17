В Китае представили шасси для скейтборда на литиево-фосфорных батареях

Скейтборд с электрическим приводом представляет собой инновацию в секторе электромобилей, обладая высокой эффективностью, легкостью, низкой стоимостью и безопасностью. Технология разработана на базе CTC технологии и позволяет автомобилям быть более самостоятельными и интеллектуальными.

Компания Ningde Times активно сотрудничает с другими автомобильными компаниями, такими как Nezha и Vinfast, а также подписала стратегические соглашения с Alt и Gecko Technology, чтобы создать экосистему в области скейтбордов с электрическим приводом. Представители компании также подчеркнули свои усилия в стандартизации скейтбордов и пригласили к сотрудничеству других участников отрасли.