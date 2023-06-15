В Китае представили собственный аналог ChatGPT

Корпорация, специализирующаяся на разработке антивирусного программного обеспечения, выпустила программу 360 Zhinao 4.0. Представители компании отметили, что данная платформа способна обрабатывать текст, изображения, речь и видео.

Основатель 360 Security Technology, Чжоу Хунъи, заявил, что китайские языковые модели «уже догоняют GPT-4 со сверхвысокой скоростью». В то же время Хунъи признал, что разработки китайских инженеров пока отстают от ChatGPT на два-три года.

Компания также сообщила, что интегрировала 360 Zhinao 4.0 в свою поисковую систему, браузер и другие продукты.

Напомним, что OpenAI представила ChatGPT и сделала его доступным ещё в конце 2022 года.