В Китае представили своего самого продвинутого конкурента ChatGPT

В ходе презентации глава совета директоров Iflytek Лю Цинфэн провёл ряд тестов для SparkDesk на китайском и английском языках. Чат-боту поручали различные задачи, такие как оценка студенческих эссе или написание истории о том, как Конфуций посетил Олимпийские игры в Пекине в 2008 году.

SparkDesk успешно справилась с поставленными задачами и ответила на несколько вопросов от участников мероприятия. Цинфэн выразил намерение компании догнать ChatGPT в уровне понимания английской речи и обогнать технологию OpenAI в понимании китайского языка.

Стоит отметить, что Iflytek является далеко не единственной китайской компанией, которая решила заняться разработкой собственного чат-бота. Ранее Bloomberg сообщал о планах китайского интернет-гиганта Baidu создать своего конкурента для ChatGPT.