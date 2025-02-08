В Китае представили технологию магнитного слежения для обнаружения подлодок

Инженеры смоделировали волну Кельвина, которая создаётся подводными лодками, когда они движутся в воде. Этот след создаёт слабое, но различимое магнитное поле, которое может быть обнаружено через взаимодействие ионов морской воды с геомагнитным полем Земли. Исследователи определили, что интенсивность магнитных полей зависит от скорости, глубины и размера подлодок.

Увеличение скорости и уменьшение глубины усиливают магнитное поле, а более длинные субмарины создают более слабые поля. Для американской подводной лодки класса Seawolf, движущейся со скоростью 24 узла на глубине 30 метров, магнитное поле в зоне погружения достигает значения, которое можно обнаружить уже разработанными воздушными магнитометрами.

«Это открытие может иметь важные последствия для военно-морской войны и безопасности подводных лодок», — пишет издание.