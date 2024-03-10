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Наука и технологии
Опубликовано 10 марта 2024, 01:49
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В Китае предупредили, что вероятность возникновения «болезни Х» всё время растёт

Но вызванную ею пандемию можно предотвратить и справиться с ней
На пресс-конференции, организованной Государственным управлением по контролю и профилактике заболеваний Китая, Ван Хэшэн, руководитель ведомства заявил, что риск встречи с «болезнью Х» неуклонно растёт.

Это гипотетическое заболевание, которое потенциально может вызвать пандемии, будет отличаться высокой патогенностью, необычайной способностью к мутациям и быстрым распространением на большие территории. И экспертное сообщество беспокоит всё время растущая вероятность возникновения «болезни Х».

Причины этого заключаются в глобальном изменении климата, расширении человеческой деятельности и учащении межвидовой передачи патогенов. И предсказать время и место начала такой пандемии невозможно.

Однако, по мнению Хэшэна, пандемию, вызванную «болезнью Х», можно предотвратить и справиться с ней.

Источник:The Paper
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#медицина
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#безопасность
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#Китай
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#мир