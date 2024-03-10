В Китае предупредили, что вероятность возникновения «болезни Х» всё время растёт

Это гипотетическое заболевание, которое потенциально может вызвать пандемии, будет отличаться высокой патогенностью, необычайной способностью к мутациям и быстрым распространением на большие территории. И экспертное сообщество беспокоит всё время растущая вероятность возникновения «болезни Х».

Причины этого заключаются в глобальном изменении климата, расширении человеческой деятельности и учащении межвидовой передачи патогенов. И предсказать время и место начала такой пандемии невозможно.

Однако, по мнению Хэшэна, пандемию, вызванную «болезнью Х», можно предотвратить и справиться с ней.