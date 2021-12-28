В Китае предъявили претензии к спутниковой компании Starlink из-за угрозы космической безопасности

В жалобе речь идёт о том, что китайской космической станции два раза за год пришлось прибегнуть к экстренному маневрированию, чтобы избежать столкновения. Это происходило 1 июля и 21 октября текущего года.

Пользователи китайских соцсетей раскритиковали Илона Маска, которому принадлежит Starlink, и назвали спутники компании «грудой мусора» и «американским комическим оружием». Китай не намерен пускать сложившуюся ситуацию на самотёк.

«По соображениям безопасности китайская космическая станция внедрила контроль для предотвращения столкновений», — говорится китайском документе.