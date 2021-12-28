В Китае предъявили претензии к спутниковой компании Starlink из-за угрозы космической безопасности

Наука и технологии
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В Китае предъявили претензии к спутниковой компании Starlink из-за угрозы космической безопасностиСтрана подала жалобу в ООН
Китай подал жалобу в Управление ООН по вопросам космического пространства из-за угрозы столкновения космической станции страны со спутниками Starlink.
В жалобе речь идёт о том, что китайской космической станции два раза за год пришлось прибегнуть к экстренному маневрированию, чтобы избежать столкновения. Это происходило 1 июля и 21 октября текущего года.
Пользователи китайских соцсетей раскритиковали Илона Маска, которому принадлежит Starlink, и назвали спутники компании «грудой мусора» и «американским комическим оружием». Китай не намерен пускать сложившуюся ситуацию на самотёк.
«По соображениям безопасности китайская космическая станция внедрила контроль для предотвращения столкновений», — говорится китайском документе.
Источник: Reuters