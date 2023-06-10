В Китае придумали, как обрабатывать креветок, чтобы не было аллергии

Исследователи использовали креветки (Penaeus vannamei), продукт разделили на три типа: сырые, жареные, предварительно обжаренные, а затем стерилизованные обратным давлением — обработка под воздействием высокого давления и пара. Из всех образцов делали пасту, которую скармливали мышам, подверженным аллергии на морепродукты. Оказалось, что сырые и жареные креветки провоцируют схожие иммунные реакции с резким выбросом гистамина, а при сильной аллергии — повреждение селезёнки и лёгких.

И только обжаренные и стерилизованные обратным давлением креветки давали незначительные реакции. Учёные изучили аллергены во всех образцах и обнаружили, что обжаривание заставляет эти белки менять форму, но антитела продолжают связываться с ними. Но стерилизация обратным давлением привела к тому, что аллергены группировались вместе. Это препятствовало закреплению антител и предотвращало тяжёлую аллергическую реакцию.