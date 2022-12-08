В Китае придумали одежду, маскирующую человека от камер видеонаблюдения

Их проект победил на первом конкурсе инноваций в области кибербезопасности, который проводился под патронажем компании Huawei. «Камуфляж» работает в любое время суток, эффективность камер наблюдения снизилась на 57%, что является отличным результатом с возможностью улучшения.

Авторы проекта рассказали о том, что добились такого эффекта, благодаря рисунку, для нанесения которого использовали специальный метод, а также датчикам тепла, встроенным в одежду.