В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных

Напомним, что китайские СМИ и нескольким ранее подвергали критике российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые находятся в Сирии. Так, отмечалась их невозможность создать эффективную противовоздушную оборону страны. Более того, по мнению китайских СМИ, необходимо заменить С-300 и С-400 из России на более “компетентную” систему, произведенную в КНР. Речь о FD-2000, которая, согласно опубликованным данным, более эффективна для обнаружения и анализирования характеристик цели.

В опубликованном материале также сообщается о том, что в течение последних десяти лет КНР постепенно заменяла системы ПВО российского происхождения. Последней моделью, реализованной в рамках данного процесса, стал зенитно-ракетных комплекс HQ-9B. ”Китайцы постоянно хвастаются тем, что компьютерно-электронная система HQ-9 превосходит С-300 России”, - отмечается авторами издания.