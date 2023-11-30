В Китае произошёл мощный взрыв при испытании ракетного двигателя

Стрейнджер отметил, что изучал снимки в оптическом диапазоне на портале Planet, который собирает снимки с разных спутников, а также радарные снимки сервисов Sentinel и Umbra Европейского космического агентства (ЕКА). И, судя по снимкам, 21 или 22 ноября, вероятнее всего на космодроме Цзюцюань произошёл взрыв, о чём свидетельствуют фото платформы до и после испытаний.

На космодроме произошёл мощный взрыв, осколки были разбросаны в радиусе километра. На снимках крайне трудно разглядеть мелкие детали, поэтому всё основано над предположениях, что взорвался стенд с твердотопливным ускорителем для ракеты, запускаемой с колёсного транспортёра. И, возможно, во время тестирования взорвалась баллистическая ракета, конвертированная для гражданского использования.

Комментаторы разошлись во мнениях. Одни считают, что стенд, запечатлённый на спутниковом снимке, используется Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией (CASIC), которая занимается различными технологиями, включая стратегическое и тактическое ракетное вооружение; другие уверены, что её «дочкой» — Expace.

Понятно, что от китайских властей или компаний никаких подтверждений или опровержений не поступало.