Сообщается, что сам вирус был выявлен в провинции Цзянсу. Пациентом с заболеванием оказался 41-летний мужчина. Впервые симптомы болезни обнаружились у него ещё 23 апреля, а уже 28-го числе его госпитализировали в больницу, пишет РИА Новости.

Спустя месяц Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний провел полногеномное секвенирование взятых у него образцов. По итогу оказалось, что в организме мужчины и вправду имелся штамм H10N3 вируса птичьего гриппа.

По мнению специалистов, заражение оказалось случайным. Обычно это забоелвание не передаётся от птиц к человеку. Но на всякий случай они посоветовали избегать контактов с птицами, умершими от болезни.