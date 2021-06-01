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В Китае произошёл первый в истории случай заражения человека птичьим гриппом H10N3Будем надеяться, это не предвестник новой пандемии
В сети появилась информация о необычном случае инфицирования в Китае. Там местный житель впервые в истории заразился штаммом птичьего гриппа H10N3.
Сообщается, что сам вирус был выявлен в провинции Цзянсу. Пациентом с заболеванием оказался 41-летний мужчина. Впервые симптомы болезни обнаружились у него ещё 23 апреля, а уже 28-го числе его госпитализировали в больницу, пишет РИА Новости.
Спустя месяц Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний провел полногеномное секвенирование взятых у него образцов. По итогу оказалось, что в организме мужчины и вправду имелся штамм H10N3 вируса птичьего гриппа.
По мнению специалистов, заражение оказалось случайным. Обычно это забоелвание не передаётся от птиц к человеку. Но на всякий случай они посоветовали избегать контактов с птицами, умершими от болезни.