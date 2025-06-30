В Китае прошел первый в стране турнир по футболу среди роботов-гуманоидов

В финале команда THU Robotics из Университета Цинхуа обыграла Mountain Sea из Китайского сельскохозяйственного университета со счётом 5:3.

Особенность соревнования — полное отсутствие участия человека: роботы самостоятельно принимали решения, двигались, распознавали мяч и игроков с помощью камер и датчиков. Каждый матч длился два тайма по 10 минут, команды состояли из трёх роботов и запасного.

Организаторы отмечают, что Robo League стала подготовкой к мировым Играм гуманоидных роботов, которые пройдут в августе 2025 года в Пекине. Там роботы будут соревноваться в 11 дисциплинах, включая лёгкую атлетику, гимнастику и синхронные танцы.

Хотя уровень игры сравнивают с футболом пятилетних детей, инженеры уверены: технологии будут развиваться, а роботы станут играть всё лучше. Соревнования также нацелены на интеграцию роботов в повседневную жизнь.