В Китае протестируют оффлайн-использование цифровой валюты

Следующая фаза должна стартовать уже совсем скоро — 12 декабря 2020 года, сообщает РБК. При этом в рамках нового этапа тестирования планируется изучить, каким образом будут работать процедуры оплаты на двух не связанных с сетью устройствах. В качестве примера таких устройств приводятся смартфон и традиционный терминал оплаты.

На этот раз цифровые деньги будут случайным образом распределены между жителями Сучжоу. Ранее, в городе Шэньчжэнь, аналогичным образом был проведен и первый этап. Тогда по 200 цифровых юаней было роздано 50 тыс жителей города.

Отметим, что Китай заявил о намерении быть полностью готовым к использованию цифровой валюты уже к зимней Олимпиаде 2022 года, которая должна состояться в Пекине.