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В Китае протестируют оффлайн-использование цифровой валюты
Полностью освоить данную технологию планируют уже к 2022 году
В сети появилась свежая информация о продолжении китайского эксперимента с цифровой валютой. На этот раз правительство страны намерено протестировать оффлайн-использование нового типа юаня.
Следующая фаза должна стартовать уже совсем скоро — 12 декабря 2020 года, сообщает РБК. При этом в рамках нового этапа тестирования планируется изучить, каким образом будут работать процедуры оплаты на двух не связанных с сетью устройствах. В качестве примера таких устройств приводятся смартфон и традиционный терминал оплаты.
На этот раз цифровые деньги будут случайным образом распределены между жителями Сучжоу. Ранее, в городе Шэньчжэнь, аналогичным образом был проведен и первый этап. Тогда по 200 цифровых юаней было роздано 50 тыс жителей города.
Отметим, что Китай заявил о намерении быть полностью готовым к использованию цифровой валюты уже к зимней Олимпиаде 2022 года, которая должна состояться в Пекине.