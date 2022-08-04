В Китае рассказали о лучшем российском оружии в авиации

По словам специалистов, таковой является ракета «воздух-воздух» Р-37М, которой оснащают истребители Су-35 и которая может похвастаться самой большой дальностью полёта.

При этом наши китайские коллеги отметили, что российский Су-35 уже провёл пусковые испытания ракеты Р-37М. К такому выводу они пришли на основе ролика, выпущенного Минобороны России к 100-летию 929-го Государственного лётно-испытательного центра.