В Китае разработали искусственный интеллект для преследования религиозных меньшинств

Так, согласно последним имеющимся данным, Китай разработал искусственный интеллект, беспрерывно занимающийся преследованием различных религиозных меньшинств в стране. Данная платформа подключена к системам цифрового зрения, а также иным устройствам, используемым для слежки за гражданами на территории всего Китая. Что важно, при всем при этом разработанный правительством искусственный интеллект имеет доступ ко всем данным о людях, в число которых входит и информация об их маршрутах, различного рода личная информация и даже вероятность контактов с другими людьми.

В дальнейшем людей, за которыми проводилась подобная слежка, задерживает местная полиция и помещает в специальные “образовательные лагеря”. В опубликованном отчете, основанном на утекших документах, приводится информация о том, что еще в июне 2017 года алгоритм пометил 24 412 человек как “подозрительных”, при этом из них более 15 тыс человек были отправлены в специальные лагеря. Что же касательно позиции властей Китая, то правительство утверждает, что все документы были сфабрикованы.