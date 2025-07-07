Наука и технологии
Опубликовано 07 июля 2025, 00:45
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В Китае разработали мягкий зонд для проверки micro-LED без порчи светодиодов

Это большой шаг вперёд
Исследователи из Тяньцзиньского университета в Китае впервые в мире представили мягкий зонд, который может проверять микросветодиоды, не повреждая их, что ускоряет производство гибких и энергоэффективных micro-LED дисплеев.
В Китае разработали мягкий зонд для проверки micro-LED без порчи светодиодов
© Interestingengineering

Новая разработка включает гибкий 3D-зонд, который способен подстраиваться под микрорельеф поверхности и не повреждать её благодаря низкому давлению. Созданная измерительная система позволяет проводить электрические испытания.

Микросветодиоды являются перспективным решением для создания ярких и долговечных дисплеев для различных устройств, но требуют точного контроля качества, что и обеспечивает новая технология.

Разработка уже находится на стадии коммерциализации и может найти применение в различных областях, включая производство дисплеев, биофотонику и медицинские датчики.