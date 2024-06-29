Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2024, 17:15
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В Китае разработали первый в мире метропоезд из углеродного волокна

Разработчики ожидают сокращения расходов и энергозатрат
В КНР к сдаче в эксплуатацию готовят первый в мире карбоновый метропоезд Cetrovo 1.0. Разработчики говорят о перспективности изделия на фоне необходимости сокращения расходов на производство, эксплуатацию и уменьшения энергопотребления.
В Китае разработали первый в мире метропоезд из углеродного волокна

© Xinhua

Сообщается, что рама и кузов вагонов изготовлены из углеродного волокна. Это позволило снизить вес каждого такого вагона на 25-50% по сравнению с обычными. За счёт этого общий вес состава снизился на 11%.

Это позволяет экономить электричество на 7%. При этом благодаря использованию композитных материалов повысилась экологичность поезда без потери прочности, устойчивости и производительности. К тому же благодаря снижению общей массы поезда снизится и износ рельсов.

Как отмечается, карбоновый поезд вполне готов к выходу на маршрут, может двигаться со скоростью до 140 км/ч, а также может управляться как машинистом, так и ехать на автопилоте.

Источник:SCMP
Автор:Андрей Кадуков
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