В Китае разработали первый в мире метропоезд из углеродного волокна

Сообщается, что рама и кузов вагонов изготовлены из углеродного волокна. Это позволило снизить вес каждого такого вагона на 25-50% по сравнению с обычными. За счёт этого общий вес состава снизился на 11%.

Это позволяет экономить электричество на 7%. При этом благодаря использованию композитных материалов повысилась экологичность поезда без потери прочности, устойчивости и производительности. К тому же благодаря снижению общей массы поезда снизится и износ рельсов.

Как отмечается, карбоновый поезд вполне готов к выходу на маршрут, может двигаться со скоростью до 140 км/ч, а также может управляться как машинистом, так и ехать на автопилоте.