В Китае разработали специальную систему охлаждения для лазерного оружия

В Китае разработали специальную систему охлаждения для лазерного оружияЭто стало прорывом в этой сфере
Учёные из Национального университета оборонных технологий Китая в журнале Acta Optica Sinica опубликовали статью о разработке «прорывной» системы охлаждения для лазерного оружия.
Учёные сообщают, что их разработка позволит «бесконечно» использовать высокоэнергетическое лазерное оружие без накопления тепла. Для Китая это серьёзный прорыв, так как лазерное оружие способно «поражать со скоростью света и не требует дорогостоящих боеприпасов». Поэтому такие технологии — лакомый кусок «для всех армий мира».
Благодаря системе охлаждения длительное использование лазера становится не только безопасным, но и точным. Без охлаждения лазерное оружие теряет точность из-за нагрева окружающего воздуха.
«Это огромный прорыв в улучшении характеристик высокоэнергетических лазерных систем», — сообщили исследователи под руководством специалиста по лазерному оружию Юаня Шэнфу.