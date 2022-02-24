В Китае разрешили коммерческое использование аэротакси

Так, компания смогла выбить себе специальные условия сертификации типа для аэротакси модели EH216-S. Представители бренда заявили, что условия содержат рекомендации «по соблюдению требований и безопасности по лётным характеристикам, конструкциям, дизайну, двигательным установкам, системам и оборудованию, каналу передачи данных и наземному управлению».

При этом именно это разрешение, по сути, сделало реальным коммерческое использование данной модели аэротакси. Отметим, что за многие годы опытной эксплуатации, EH216 провели более 20 тыс безаварийных тестовых полётов.