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Наука и технологии
Опубликовано 26 марта 2024, 15:23
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Китай научил роботов бегать по бездорожью и не сдаваться под ударом палок

Разработчики остались довольны тестированием
Китайская робототехническая компания LimX Dynamics провела демонстрационные испытания своего двуногого робота Biped Robot P1. Специалисты остались довольны испытаниями.

Компания-разработчик провела испытания с подкреплением — это «подмножество наборов методов», которые используются для обучения алгоритмов искусственного интеллекта. По словам разработчиков, робот показал «впечатляющие» результаты при ориентировании и передвижении в сложных условиях — на пересечённой местности — и реагировании на угрозу со стороны человека.

Угроза со стороны человека заключалась в том, что оператор буквально избивал машину палкой, проводя своеобразный стресс-тест.

LimX — робототехническая компания, в портфолио которой есть роботы-гуманоиды, квадрокоптеры и двуногие P1. В ходе последних испытаний платформы P1 компания разместила систему на горе Тангланг в Шанхае. Целью испытаний было протестировать платформу в непредсказуемой среде, характеризующейся пересечённой местностью, что потребовало от P1 постоянного наблюдения за окружающей обстановкой и учёта полученных данных в своих реакциях посредством обучения с подкреплением.

Источник:WccfTech
Автор:Андрей Кадуков
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#Китай
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