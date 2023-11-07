В Китае робота научили пригибаться во время движения

W1 может динамически совмещать ходьбу и езду на колёсах, преодолевать препятствия в виде уступов и даже двигаться по лестницам. Машина оснащена системой определения типа поверхности и способна автоматически переключаться между различными режимами передвижения на ходу, без остановки, а также динамически изменять высоту положения и угол наклона корпуса относительно земли.

Робот имеет четыре ноги с выгнутыми в обратную сторону «коленными суставами». На конце каждой ноги установлено колесо с электромотором, которое при необходимости блокируется и может служить подошвой для ходьбы, причём с хорошим сцеплением.