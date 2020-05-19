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В Китае случилась новая вспышка коронавируса, 108 млн человек оказались на карантине
Точное число заразившихся пока не называется
Американское издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о том, что на северо-востоке Китая случилась новая вспышка коронавируса, 108 млн человек оказались на карантине.
Так, по данным издания, на данный момент карантинные меры введены в различных городах провинций Цзилинь и Ляонин. В их число вошли такие крупные центры как Цзилинь (центр одноименной провинции) и Шулань, при этом именно последний называют “центром новой вспышки коронавируса”.
Стоит отметить, что хоть в общей сложности под карантин попало около 108 млн человек, точное число заболевших новой коронавирусной инфекцией точно неизвестно. По данным источника Bloomberg, в качестве основной причины новой вспышки COVID-19 в Китае называются китайцы, вернувшиеся в страну из России.