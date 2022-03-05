В Китае снова начнётся интенсивная боевая подготовка армии

Также в документе говорится о необходимости ускорения создания современной военной логистической системы и современной системы управления военными активами армии Китая, формирования системы управления, которая должна быть направлена на модернизацию вооружения и военной техники. Не менее важной названа необходимость активизации инновационной деятельности в области оборонной науки и техники.

Кроме того, в докладе говорится о необходимости следовать идеям председателя КНР Си Цзиньпина в отношении укрепления армии в текущем году.

«Необходимо всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку, проявлять решимость и гибкость в развёртывании военной борьбы, защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», — сказано в докладе.