Наука и технологии
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В Китае снова начнётся интенсивная боевая подготовка армии

Согласно плану развития страны
Согласно обнародованному социально-экономическому плану развития КНР, власти страны заявили о необходимости активизации всесторонней военной и боевой подготовки армии.
В Китае снова начнётся интенсивная боевая подготовка армии

Также в документе говорится о необходимости ускорения создания современной военной логистической системы и современной системы управления военными активами армии Китая, формирования системы управления, которая должна быть направлена на модернизацию вооружения и военной техники. Не менее важной названа необходимость активизации инновационной деятельности в области оборонной науки и техники.

Кроме того, в докладе говорится о необходимости следовать идеям председателя КНР Си Цзиньпина в отношении укрепления армии в текущем году.

«Необходимо всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку, проявлять решимость и гибкость в развёртывании военной борьбы, защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», — сказано в докладе.

Источник: РИА Новости
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