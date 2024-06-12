В Китае собрали самую мощную в мире оффшорную ветряную турбину

Диаметр ротора колоссальной турбины составляет 260 метров, а площадь вращения — 53 000 квадратных метров, что эквивалентно 7,4 футбольным полям. Ожидается, что она будет вырабатывать 72 ГВт-ч чистой электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения энергией около 36 000 домов.

Морские ветряные электростанции имеют решающее значение для балансировки распределения энергии в Китае, особенно с учетом того, что восточные и прибрежные районы потребляют больше электроэнергии, чем западные и северные, где расположено большинство энергоресурсов.