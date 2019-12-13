В Китае состоялся первый коммерческий рейс безрельсового поезда за 10 млрд рублей

Напомним, что основной фишкой поезда является тот факт, что он ездит не по привычным на всем рельсам, а по нанесенной на дорогу разметке, которая и служит ему заменой железным дорогам. Сами разработчики называют собственную разработку “виртуальными рельсами”. Что интересно, датчики, которыми поезд оснащен, позволяют ему обходиться без машиниста и составлять маршруты автономно. Правда для безопасности, машинист все же присутствует в транспорте, но его основной задачей является слежение за общим состоянием поездки.