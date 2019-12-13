Наука и технологии
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В Китае состоялся первый коммерческий рейс безрельсового поезда за 10 млрд рублей
На реализацию проекта ушло два года
Футуристичный китайский поезд, курсирующий по виртуальным железнодорожным путям, впервые открыл свои двери для пассажиров в городе Сычуань — спустя два года после анонса проекта.
Напомним, что основной фишкой поезда является тот факт, что он ездит не по привычным на всем рельсам, а по нанесенной на дорогу разметке, которая и служит ему заменой железным дорогам. Сами разработчики называют собственную разработку “виртуальными рельсами”. Что интересно, датчики, которыми поезд оснащен, позволяют ему обходиться без машиниста и составлять маршруты автономно. Правда для безопасности, машинист все же присутствует в транспорте, но его основной задачей является слежение за общим состоянием поездки.
Важно отметить, что проект является достаточно дорогостоящим. Так, строительство виртуальной железной дороги длинной в 17,7 км обошлось разработчикам примерно в 10 млрд рублей, если переводить на наши деньги.