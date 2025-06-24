В Китае сотни тысяч пауэрбанков Xiaomi и Baseus оказались под запретом

Под запрет попали устройства брендов Xiaomi, Baseus, Ugreen, Romoss, Aukey и Anker. Последний также выпустил официальное заявление, объявив об отзыве сразу семи моделей, включая Anker 335 (A1647), Zolo Travel (A1680, A1681), а также A1257, A1642, A1652 и A1689.

Среди других затронутых моделей — 33-ваттный пауэрбанк Xiaomi с встроенным кабелем, ROMOSS PAC20PRO на 20 Вт и магнитная беспроводная зарядка WMS10Q-491, UGREEN PB511 на 30 Вт, а также 10 000 мАч Baseus на 20 Вт. Все они используют ячейки Amprius, у которых теперь отозвана китайская сертификация.

Хотя отзыв касается пока только китайского рынка, пользователям по всему миру, владеющим подобными устройствами, стоит быть внимательными к их состоянию и проявлению любых неисправностей.