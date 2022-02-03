В Китае сотрудником года стал не человек, а искусственный интеллект

«Сотрудника» зовут Цуй Сяопань, по сценарию это девушка, которая работает в компании сборщицей долгов. «Она» звонит клиентам, просрочившим выплату кредита, и уточняет, когда они заплатят. Таким образом за год ИИ вернул 91,44% долгов.

За 10 месяцев 2021 года по результативности «девушка» обогнала 140 тысяч сотрудников-людей. «Благодаря алгоритмам она быстро изучила человеческие методы обнаружения проблем в рабочих процессах и продемонстрировала свои навыки», — отметил Ю Лян, председатель совета директоров компании.