В Китае совершили первый полет междугороднего аэротакси EHang VT35

Демонстрация прошла в Хэфэе, где дрон впервые совершил полный переход от вертикального взлёта к горизонтальному полёту.

VT35 рассчитан на двух пассажиров и способен пролетать до 200 км на одном заряде со скоростью до 215 км/ч. Модель стоит около 6,5 млн юаней ($913 000) и ориентирована на маршруты между крупными городами и регионами Китая.

Аппарат использует автономную систему управления, оснащён восемью подъёмными винтами и одним тянущим пропеллером, а также может садиться на крыши и городские вертипорты.

Сертификация VT35 уже началась: в марте 2025 года проект одобрен для оценки CAAC. В будущем EHang планирует создать сеть аэротакси, сокращающую двухчасовые поездки до 30 минут по воздуху и выпустить варианты с поворотными винтами для увеличения дальности.