Наука и технологии
Опубликовано 18 июля 2024, 22:27
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В Китае создали дрон, летающий от солнечного света

На протяжении часа
Китайские инженеры разработали миниатюрный дрон, летающий от солнечного света. Это может означать постоянный воздушный мониторинг. По мере развития технологий дронов, ученые ищут им новое применение. Одно из направлений — высотный мониторинг. Солнечные дроны смогут летать на большой высоте, не требуя посадки, подобно спутникам, но гораздо ближе к Земле.
В Китае создали дрон, летающий от солнечного света
© Nature

Малые размеры таких дронов сделают их практически незаметными и неуязвимыми. Исследователи из Китая преодолели ряд препятствий на пути создания подобных дронов. Сейчас время полета дронов ограничено 30 минутами, а у сверхлегких моделей — 10 минутами. Это связано с использованием электромагнитных двигателей, питающихся от солнечных панелей. Чем меньше дрон, тем меньше площадь панели и ниже эффективность двигателя.

Для решения проблемы ученые использовали электростатический двигатель с ротором, работающий на основе электростатических полей. Это позволило создать двигатель весом всего 1,52 грамма. Двигатель состоит из вращающегося цилиндра с 64 лопастями ротора, окруженного кольцом электродных пластин. Края пластин касаются лопастей ротора во время вращения. Остальная часть дрона состоит из двух солнечных панелей внизу, соединенных перемычкой, и вертолетного ротора сверху, соединенного тонкой осью.

Под воздействием солнечного света панели вырабатывают энергию, вращая двигатель. Двигатель приводит в движение верхний ротор, поднимая дрон и удерживая его в воздухе. Испытания показали, что дрон способен летать непрерывно не менее часа. Команда планирует усовершенствовать дрон, повысив его прочность и грузоподъемность.

В Китае создали дрон, летающий от солнечного света
© Nature