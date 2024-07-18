В Китае создали дрон, летающий от солнечного света

Малые размеры таких дронов сделают их практически незаметными и неуязвимыми. Исследователи из Китая преодолели ряд препятствий на пути создания подобных дронов. Сейчас время полета дронов ограничено 30 минутами, а у сверхлегких моделей — 10 минутами. Это связано с использованием электромагнитных двигателей, питающихся от солнечных панелей. Чем меньше дрон, тем меньше площадь панели и ниже эффективность двигателя.

Для решения проблемы ученые использовали электростатический двигатель с ротором, работающий на основе электростатических полей. Это позволило создать двигатель весом всего 1,52 грамма. Двигатель состоит из вращающегося цилиндра с 64 лопастями ротора, окруженного кольцом электродных пластин. Края пластин касаются лопастей ротора во время вращения. Остальная часть дрона состоит из двух солнечных панелей внизу, соединенных перемычкой, и вертолетного ротора сверху, соединенного тонкой осью.

Под воздействием солнечного света панели вырабатывают энергию, вращая двигатель. Двигатель приводит в движение верхний ротор, поднимая дрон и удерживая его в воздухе. Испытания показали, что дрон способен летать непрерывно не менее часа. Команда планирует усовершенствовать дрон, повысив его прочность и грузоподъемность.