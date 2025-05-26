В Китае создали лазер, распознающий 3-мм текст с расстояния почти 1,5 км

В Китае создали лазер, распознающий 3-мм текст с расстояния почти 1,5 кмЭто в 14 раз эффективнее существующих аналогов
Это примерно 14 футбольных полей. По словам авторов, традиционная оптика на таком расстоянии смогла бы различить объекты не мельче 42 мм. Новая технология превосходит это ограничение в 14 раз.
Ключ к успеху — метод активной интерферометрии по интенсивности. В эксперименте восемь инфракрасных лазеров подсвечивали удаленную цель, а два телескопа, размещенных на расстоянии друг от друга, фиксировали малейшие колебания отраженного света.
Эти данные обрабатывались алгоритмами, которые воссоздавали изображение с высокой детализацией.
Технология может найти применение в археологии, экологии и других научных сферах, где важен удаленный, но точный визуальный анализ.
Однако у метода есть ограничения: он требует точной настройки оборудования и прямой видимости цели, что делает его сложным для скрытного применения. Сейчас команда работает над упрощением системы и внедрением ИИ для более точной реконструкции изображений.