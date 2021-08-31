В Китае создали летающего робота

Разработка китайских специалистов предназначена по большей части для помощи другим роботам, которые не могут справиться с препятствием во время работы или просто передвижения. Jet-HR2 – так называется разработка – имеет систему стабилизации, состоящую из четырёх вентиляторов, два из которых встроены в ноги, а два – в верхнюю часть корпуса. Также робот имеет два мощных аккумулятора для большей автономности. Отмечается, что у Jet-HR2 вентиляторы встроены в середину ног, чтобы вдоль их проходил вектор тяги.

Специалисты написали для робота два контроллера, с помощью которых оператор может во время полёта регулировать стабилизацию. Отмечается, что полёты проходят в тестовом режиме, поэтому пока специалисты используют страховочные направляющие.