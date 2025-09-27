В Китае создали летающую ветряную турбину

Опубликовано 27 сентября 2025, 19:301 мин.
В Китае создали летающую ветряную турбинуСамую мощную в мире
В Китае в период с 19 по 21 сентября был проведён успешный испытательный полёт «дирижаблеподобной» самой мощной в мире воздушной ветряной турбины S1500 размером с баскетбольную площадку и высотой с 13-этажное здание. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
© Saw Energy Technology
Ведущий разработчик этого ветрогенератора китайская компания Saw Energy Technology. Модель S1500, рассчитанная на выработку до одного мегаватта электроэнергии, является важным дополнением к инфраструктуре возобновляемых источников энергии.
Сложная система баллонов с гелием поднимает турбину в воздух, позволяя ей получать доступ к ветровым ресурсам, недоступным для наземных установок. Такое расположение на возвышенности максимально увеличивает потенциал получения энергии. Вырабатываемая электроэнергия затем передается на землю по мощным силовым кабелям, которые легко интегрируются в существующие электрические сети.
Разработчик в своём пресс-релизе заявил, что все технические цели были достигнуты.