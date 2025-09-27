В Китае создали летающую ветряную турбину

Ведущий разработчик этого ветрогенератора китайская компания Saw Energy Technology. Модель S1500, рассчитанная на выработку до одного мегаватта электроэнергии, является важным дополнением к инфраструктуре возобновляемых источников энергии.

Сложная система баллонов с гелием поднимает турбину в воздух, позволяя ей получать доступ к ветровым ресурсам, недоступным для наземных установок. Такое расположение на возвышенности максимально увеличивает потенциал получения энергии. Вырабатываемая электроэнергия затем передается на землю по мощным силовым кабелям, которые легко интегрируются в существующие электрические сети.

Разработчик в своём пресс-релизе заявил, что все технические цели были достигнуты.