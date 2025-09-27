Наука и технологии
Опубликовано 27 сентября 2025, 19:30
1 мин.

В Китае создали летающую ветряную турбину

Самую мощную в мире
В Китае в период с 19 по 21 сентября был проведён успешный испытательный полёт «дирижаблеподобной» самой мощной в мире воздушной ветряной турбины S1500 размером с баскетбольную площадку и высотой с 13-этажное здание. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
В Китае создали летающую ветряную турбину

© Saw Energy Technology

Ведущий разработчик этого ветрогенератора китайская компания Saw Energy Technology. Модель S1500, рассчитанная на выработку до одного мегаватта электроэнергии, является важным дополнением к инфраструктуре возобновляемых источников энергии.

Сложная система баллонов с гелием поднимает турбину в воздух, позволяя ей получать доступ к ветровым ресурсам, недоступным для наземных установок. Такое расположение на возвышенности максимально увеличивает потенциал получения энергии. Вырабатываемая электроэнергия затем передается на землю по мощным силовым кабелям, которые легко интегрируются в существующие электрические сети.

Разработчик в своём пресс-релизе заявил, что все технические цели были достигнуты.

Источник:SCMP
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Китай
,
#технологии
,
#электричество