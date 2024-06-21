В Китае создали прототип первого робота-командира

В качестве аналитической системы «виртуальный командир» оснащён моделью ИИ с загруженной базой данных с опытом ведения боевых действий и знаниями командного состава НОАК предыдущих лет. Алгоритмы ИИ, пока только при симуляции потенциальных боестолкновений, могут анализировать и моделировать обстановку для оперативного принятия тактических решений.

В дальнейшем такие роботы будут участвовать в симуляции и разработке решений на уровне высшего руководства армии. Потому что компетентных и опытных командиров не хватает физически.

«Этот "виртуальный командир", находящийся строго в лаборатории Колледжа совместных операций Национального университета обороны в Шицзячжуане, провинция Хэбэй, отражает командира-человека во всех отношениях, от опыта до моделей мышления и личности — и даже их недостатков», — отмечает издание South China Morning Post (SCMP).