В Китае создали ракету-невидимку для борьбы с космическим мусором… и спутниками

Как отмечено выше, эти сети предназначены не только для очистки орбиты от космического мусора, но и для нейтрализации космических аппаратов. Китайские разработчики системы подчёркивают её «абсолютную» скрытность.

Система характеризуется отсутствием визуальных и тепловых следов. Технология газового демпфирования минимизирует вибрации, при этом ракета полностью автономна, что исключает перехват управления. Для трансформации «мусоросборщика» в оружие достаточно модифицировать алгоритм выбора целей, об этом источник сообщает со ссылкой на некоего на астрофизика, оставшегося инкогнито.