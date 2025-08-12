В Китае создали ракету-невидимку для борьбы с космическим мусором… и спутниками

Опубликовано 12 августа 2025, 18:451 мин.
В Китае создали ракету-невидимку для борьбы с космическим мусором… и спутникамиСистема якобы практически невидима
Китайские учёные разработали инновационную технологию для борьбы с космическим орбитальным мусором, но на самом деле — скрытного выведения из строя спутников. Разработка представлена Научно-техническим университетом города Нанкина и включает в себя капсулы, оснащённые самораскрывающимися сетями. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post (SCMP).
© Nanjing University of Science and Technology
Как отмечено выше, эти сети предназначены не только для очистки орбиты от космического мусора, но и для нейтрализации космических аппаратов. Китайские разработчики системы подчёркивают её «абсолютную» скрытность.
Система характеризуется отсутствием визуальных и тепловых следов. Технология газового демпфирования минимизирует вибрации, при этом ракета полностью автономна, что исключает перехват управления. Для трансформации «мусоросборщика» в оружие достаточно модифицировать алгоритм выбора целей, об этом источник сообщает со ссылкой на некоего на астрофизика, оставшегося инкогнито.